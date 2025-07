Continuano senza soluzione di continuità gli articolati servizi straordinari di controllo del territorio – predisposti nel capoluogo ternano – nell’ottica di assicurare efficaci misure di contrasto alla criminalità diffusa, la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini e a contrasto del fenomeno della cosiddetta “malamovida”.

Nella serata di ieri 26 luglio e nel corso della nottata, con ordinanza del questore di Terni, sono stati espletati servizi interforze “ad alto impatto”con la partecipazione congiunta di Polizia di Stato (questura di Terni e Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche), Arma dei Carabinieri (Comando Provinciale Terni), Guardia di Finanza (Comando Provinciale di Terni) e Polizia Locale (Terni).

Il servizio, articolato e capillare, è stato eseguito secondo uno schema “a tenaglia” ovvero ha interessato, contestualmente, persone, veicoli e esercizi pubblici nei quartieri centrali e nei quartieri periferici.

Sono state impiegate complessivamente 8 pattuglie e 16 operatori.

179 persone sono state identificate in 6 posti di controllo; sono state accertate 19 violazioni al codice della strada; una patente di guida è stata ritirata; e’ stata accertata una violazione di ordinanza sindacale in materia illecita detenzione, asporto e consumazione di bevanda alcolica in vetro; e’ stato controllato un esercizio commerciale; accertata una violazione al regolamento comunale in materia di utilizzo e diffusione di apparecchiatura sonora in pubblici esercizi.

Nei prossimi giorni saranno disposti altri servizi straordinari di controllo del territorio al fine di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e condotte delittuose di ogni natura, per garantire la sicurezza dei cittadini del capoluogo ternano.