Martedì 17 marzo, la Polizia di Stato di Terni ha dato esecuzione a un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Questore Michele Abenante, finalizzato al contrasto dell’immigrazione irregolare, del degrado urbano e dei reati predatori, sia nelle aree periferiche che nel centro cittadino.

L’attività, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si è svolta con l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, personale della Polizia Scientifica e della Divisione Amministrativa, con il concorso dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Nel corso dei controlli sono stati effettuati numerosi interventi, tra cui verifiche presso aree sensibili e immobili dismessi, controlli a esercizi commerciali e posti di controllo nelle principali arterie cittadine.

I risultati operativi complessivi sono i seguenti:

127 persone identificate, tutte sottoposte a verifica in banca dati;

59 veicoli controllati;

5 posti di controllo effettuati;

2 esercizi commerciali ispezionati;

1 sanzione per violazioni al Codice della Strada.

Nel corso delle attività, un cittadino straniero è stato sanzionato amministrativamente per violazioni al Codice della Strada, con conseguente ritiro della patente di guida. Uno straniero originario del Gambia, irregolare con la normativa sul permesso di soggiorno, è stato accompagnato in un CPR nazionale in attesa di dare esecuzione e alla sua espulsione.

Parallelamente all’attività di controllo, il Questore Abenante, tramite la Divisione Anticrimine, ha adottato diverse misure di prevenzione personali, tra cui: