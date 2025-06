Si è tenuto nella biblioteca comunale di Terni, l’evento inaugurale “Kick Off Zimé”, che ha sancito ufficialmente la nascita dell’associazione Zimé, alla presenza di un pubblico numeroso e partecipe.

Zimé è una nuova realtà senza scopo di lucro, apartitica e indipendente, fondata con l’obiettivo di promuovere e sostenere iniziative culturali, scientifiche e formative a beneficio dello sviluppo economico, imprenditoriale e sociale del territorio ternano.

Nel corso dell’incontro, introdotto dal professor Fabio Santini presidente del Dipartimento di economia dell’università di Perugia – sede di Terni (che sarà anche presidente dell’associazione) e dal dottor Savino Tupputi, ceo di The Coaching way (vicepresidente di Zimé), sono stati illustrati gli obiettivi fondanti dell’associazione e il suo programma di attività.

Particolare attenzione è stata dedicata alla missione culturale di Zimé: creare un ponte attivo tra impresa e ricerca accademica, con eventi pubblici, workshop, percorsi di formazione e progetti di ricerca applicata.

Nel corso della mattinata è intervenuta anche la professoressa Marina Gigliotti, del Dipartimento di economia di Terni, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare il ruolo attivo del mondo universitario all’interno dei processi di innovazione e crescita territoriale.

A portare la voce degli studenti è stata invece Caterina Proietti, rappresentante degli studenti del dipartimento, che ha evidenziato con entusiasmo l’opportunità offerta da Zimé di includere pienamente le nuove generazioni nel progetto. Caterina Proietti avrà un ruolo chiave all’interno dell’associazione, con il compito di favorire l’integrazione e la partecipazione attiva della componente studentesca nelle iniziative future.

A seguire, tutti i soci fondatori sono stati chiamati a firmare l’atto di nascita dell’associazione, sancendone ufficialmente la costituzione.

Durante l’evento, i soci fondatori hanno presentato in anteprima il calendario delle attività per il periodo settembre 2025 – gennaio 2026, tutte ad accesso libero e gratuito.

Tra le iniziative annunciate spicca il ciclo I Dialoghi di Zimé, una serie di incontri a cadenza quindicinale nati per mettere in connessione il mondo universitario – docenti, ricercatori, studenti – con quello delle imprese e delle professioni. Ogni appuntamento affronta temi rilevanti per il territorio e per lo sviluppo delle competenze, grazie alla partecipazione di esperti, studiosi e protagonisti del mondo del lavoro.

Giovedì 2 ottobre – Tendenze attuali nella gestione delle risorse umane

Keynote: Anna Anchino, Marta Mussini – AIDP Umbria

Venerdì 17 ottobre – L’attuazione del PNRR: luci ed ombre

Moderatore: Luca Castelli, Università degli Studi di Perugia

Venerdì 24 ottobre – Plastiche circolari: “food waste” e “food packaging”

Keynote: Debora Puglia, Dip. di Ingegneria Unipg – evento Sharper Apericerca

Giovedì 30 ottobre – L’economia circolare

Keynote: Paolo Polinori, Dip. di Economia Unipg

Venerdì 14 novembre – Viviamo sopra le nostre possibilità? Riflessioni intorno

alla decrescita in economia

Keynote: Cristina Montesi, Dip. di Economia Unipg – evento Sharper Apericerca

Giovedì 4 dicembre 2025 – Il sistema dei controlli interni: prevenire le frodi in

azienda

Keynote: Paolo Properzi, CFO Tarkett

Venerdì 12 dicembre – Le discipline sociali tra scienza e pseudoscienza

Keynote: Fabio Santini, Dip. di Economia Unipg – evento Sharper Apericerca

Giovedì 8 gennaio 2026 – La certificazione delle competenze

Moderatore: Savino Tupputi

A chiudere la mattinata sono stati gli interventi istituzionali dell’assessora al welfare e all’istruzione del Comune di Terni Viviana Altamura, del consigliere comunale Guido Verdecchia – intervenuto in rappresentanza dell’assessora Michela Bordoni – e delconsigliere regionale Francesco Filipponi.

Tutti e tre hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, riconoscendole un ruolo strategico nel promuovere la crescita integrata del territorio attraverso il dialogo tra università, imprese e cittadinanza.