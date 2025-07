Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta del 7 luglio, con 26 voti a favore e un astenuto, l’Istituzione dei parcheggi destinati alla sosta dei veicoli di donne in gravidanza e di genitori di bambini di età non superiore a due anni, i cosiddetti parcheggi rosa.

La proposta approvata dall’assemblea comunale perfeziona un percorso iniziato con la deliberazione della Giunta comunale del 30 agosto 2024 che, approvando il progetto Network dei Comuni amici della famiglia, prevedeva tra le azioni prioritarie proprio l’istituzione dei parcheggi rosa.

Adesso viene attuato dal Consiglio il rilascio dei contrassegni destinati alla sosta dei veicoli , per un periodo massimo di due ore.

Saranno validi per parcheggiare in 15 stalli individuati ed ubicati in corrispondenza di siti strategici e di pubblico interesse. Questa è la distribuzione: 1 posto auto in Piazza Dante nei pressi della Stazione ferroviaria; 4 posti auto in Via Bramante presso gli Uffici finanziari e della ASL; 1 posto auto in vico Sant’Agape vicino a Palazzo Carrara; 2 posti auto in Piazza Ridolfi nelle vicinanze di Palazzo Spada; 2 posti auto in Strada di San Martino nelle vicinanze del PalaTerni; 3 posti auto in Corso del Popolo presso il Palazzo comunale del Tribunale; 1 posto auto in Via del Modiolo nei pressi del Centro di salute Colleluna e 1 posto auto in Piazzale Fatati nei pressi della Biglietteria della Cascata delle Marmore.

Al fine di valutare le effettive esigenze di sosta della categoria protetta destinataria dei “parcheggi rosa” e l’impatto dell’iniziativa sul territorio comunale, l’attuazione – fa sapere l’amministrazione – avrà carattere sperimentale, ed il costo dei permessi consisterà nel versamento di 10 euro e nella presentazione di due marche da bollo da 16 euro a corredo della richiesta.

L’istanza può essere presentata direttamente all’ufficio ZTL su appuntamento, prenotabile su https://prenotazioni.ternireti.it. La richiesta in presenza deve essere presentata su apposito modulo rilasciato da Terni Reti, compilato in ogni sua parte con i seguenti allegati:

− Nel caso di DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA: certificato del medico competente al rilascio che attesti l’effettivo stato di gravidanza della richiedente indicante la data presunta del parto;

− Nel caso di GENITORE/I: certificato di nascita del/la figlio/a;

− Copia del documento di identità del richiedente