Si è svolto questa mattina , a Palazzo Gazzoli, un incontro dal titolo “Educazione alla democrazia e alla legalità” organizzato dalla Prefettura di Terni per celebrare la “Festa dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera” ed invitare a riflettere sui valori che sono alla base della Repubblica e che continuano a rappresentare il fondamento della convivenza civile.

Nel corso dell’iniziativa formativa, la prof.ssa Cristina Costantini, professore associato in Diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Perugia, ha tenuto un intervento dal titolo “La Costituzione siamo noi”.

All’evento hanno partecipato circa 230 studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Classico “G.C. Tacito”, Liceo Artistico “O. Metelli”, Licei Statali “F. Angeloni”, Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Liceo Scientifico “Renato Donatelli”, Istituto Omnicomprensivo IPSIA-CPIA “Sandro Pertini”, Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi Sangallo”.

Ai partecipanti è stata consegnata una copia della Costituzione Italiana stampata a cura della Sezione Provinciale della Federazione Maestri del Lavoro, con il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

“L’educazione alla democrazia e alla legalità contribuiscono a rendere le giovani generazioni protagoniste e capaci di esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza, oltre che a rafforzare la consapevolezza del rispetto delle regole e della partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica nella salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui” – ha affermato il Prefetto – “L’iniziativa di oggi nasce con l’obiettivo di offrire un momento di riflessione e confronto con voi studenti, affinché possiate sempre più sentirvi protagonisti della vita civile e consapevoli dei vostri diritti e dei vostri doveri di cittadini”.

Il Prefetto ha, poi, ringraziato la Sezione Provinciale della Federazione Maestri del Lavoro e la Fondazione Carit per il contributo fornito e i Dirigenti scolastici degli Istituti che hanno partecipato per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione.