Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata sulla E-45, proprio all’imbocco a Terni, direzione nord, prima dell’uscita per San Gemini sud.

Un Suv Alfa Romeo Stelvio , con due persone a bordo, un uomo e una donna, moglie e marito originari delle Marche , è uscito di strada finendo nella sottostante scarpata.

L’uomo alla guida è deceduto. La donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Terni, in codice giallo.

Sul poto i vigili del fuoco, il 118, la polizia stradale e personale Anas.