Quella che ci attende domani, 6 gennaio, sarà un’altra giornata piena di pioggia. Sarà dunque una befana bagnata.

Meteo Centro Italia prevede infatti pioggia e temperature simili a quelle degli ultimi giorni in tutto il ternano. Quota neve addirittura oltre 1.500 metri.

Diverso il discorso sull’alta Umbria. In particolare l’area a confine con le Marche sarà interessata da nevicate abbondanti. Neve certa a Città di Castello e Gualdo Tadino. Potrebbe verificarsi anche qualche sconfinamento collinare nel perugino.

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio la discesa delle temperature potrebbe favorire qualche fiocco nella Valnerina ternana e nello spoletino ma le precipitazioni attese sono scarse.