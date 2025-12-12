Oggi si è svolto un appuntamento dedicato all’eccellenza automobilistica e alla passione per il motorsport. Un incontro riservato ad imprenditori, professionisti ed appassionati che condividono l’amore per le auto sportive e la storia delle competizioni, alla Top Car di via degli artigiani, a Terni.

Un’iniziativa di successo che ha rappresentato l’occasione ideale per presentare al pubblico il nuovo Concept Store.

All’ingresso si respira immediatamente la storia delle leggendarie mille miglia degli anni 50. Proseguendo, troviamo uno spazio conviviale con un club bar e una biblioteca ricca di volumi dedicati al motorsport e al design.

Le Ferrari protagoniste della serata:

A catturare lo sguardo degli ospiti sono state alcune delle vetture più iconiche della casa di Maranello:

– Ferrari 296 Challenge di Lorenzo Pegoraro, con la quale il pilota ternano ha corso nel Campionato Italiano Gran Turismo 2025: un’auto dal fascino assoluto, simbolo della potenza e dell’agonismo nel mondo racing.

– Ferrari Roma, elegante e contemporanea, perfetto equilibrio tra performance e stile italiano.

– Ferrari Purosangue, il primo SUV quattro porte e quattro posti nella storia del marchio, un concentrato di tecnologia, innovazione e carattere.

– Ferrari 488 Spider: L’ideale per prestazioni da pista ed emozione a cielo aperto senza compromessi

All’esterno, gli ospiti hanno potuto ammirare anche una selezione di vetture premium dello stock Top Car, testimonianza di un’offerta sempre più ampia, ricercata e dedicata a chi cerca esclusività e qualità.

Questo evento non ha segnato soltanto l’inaugurazione di un nuovo luogo, ma l’inizio di un progetto più ambizioso: creare a Terni un punto di riferimento per la cultura automobilistica, dove vivere esperienze, condividere passioni e scoprire modelli unici. Un luogo pensato per chi nell’auto cerca emozione, stile e visione.