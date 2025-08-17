Un bambino di Terni di 9 anni, Pietro Tommasi, in vacanza con la famiglia a Villa Rosa di Teramo, con la sua prontezza di spirito, ha salvato la vita a una donna che si trovava in difficoltà in mare. Non lo ha fatto fisicamente ma avvisando il padre che, insieme ad altre due persone, si è tuffato in mare portando a riva la donna, una 70enne, che aveva perso i sensi e stava annegando.

Il fatto è accaduto oggi, intorno alle ore 13, presso lo chalet Maria.

A riva le è stato praticato un massaggio cardiaco da un giovane agente della polizia locale di Roma e si è ripresa. Sul posto, nel frattempo, erano arrivati i bagnini e il 118 che l’ha presa in cura e trasportata in ospedale a Giulianova. Disavventura a lieto fine.

Tutto grazie all’intelligenza di Pietro che ha giustamente valutato la situazione di pericolo. Per questo è stato premiato dalla guardia costiera di Martinsicuro.

Nella foto, a sinistra, personale della guardia costiera, Pietro Tommasi con la canotta rossa, accanto a lui il figlio della donna che è stata salvata, a destra una bagnina e l’agente di polizia locale che le ha praticato il massaggio cardiaco.