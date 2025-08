“Luce di donna: Un viaggio tra luce, storie e creatività femminile” è intitolato l’evento “Amore@Terni x mas” che quest’anno illuminerà la città tra Natale e San Valentino. L’iniziativa “si pone come un atto di memoria e celebrazione, dedicato a una giovane vittima ternana, Ilaria Sula – spiega l’assessore al Turismo e ai grandi eventi Alessandra Salinetti – e, in senso più ampio, a tutte le donne vittime di violenza. L’arte luminosa sarà impiegata per trasformare la città, veicolando un messaggio profondo e significativo».

Due sono le fasi principali del calendario delle manifestazioni – prosegue l’assessore – dal 25 novembre al 7 gennaio si svolgerà “Luci di donna natalizie” e dal 20 gennaio al 28 febbraio 2026 “Luci di donna romantiche” per San Valentino. Molto ricco è il programma di eventi ed inziative: previste le “pioniere della luce”, vale a dire delle proiezioni architettoniche sui palazzi storici con «focus su figure femminili che hanno aperto nuove strade nella scienza, nell’arte, nella politica e nel pensiero, tra le quali Rita Levi Montalcini, Alda Merini, Marie Curie, Artemisia Gentileschi e Nilde Iotti. Poi ci saranno le ‘parole luminose’ per un percorso poetico nelle varie vie e “radici di donna” con la scultura luminosa di Marinella Senatore ‘Bodies in alliance’ in piazza della Repubblica. Ci saranno anche mostre, laboratori di comunità, esposizioni, “la trama delle donne” con il coinvolgimento di associazioni femminili, il trenino a pagamento per un tour in centro, il villaggio Rovaniemi in piazza Solferino, capodanno in largo Frankl con tanto di laser light show, Dj set, ballerini e uno spettacolo di circa 300 droni» ed epifania con festa della Befana in collaborazione con i vigili del fuoco”.

Il costo totale del progetto è di 617.431 euro, di cui oltre la metà, 363 mila euro, arriveranno dall’utilizzo dei canoni idrici. Mentre i rimanenti 184 mila li metterà il Comune e 70 mila arriveranno dalla Fondazione Carit.