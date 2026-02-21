Un’anticipazione della Nuova Sardegna annuncia il nuovo vescovo di Sassari: sarà monsignor Francesco Antonio Soddu.
Il vescovo della diocesi di Terni, Narni, Amelia, incontrerà il clero, i fedeli e la stampa alle ore 11.45 in duomo, dove ufficializzerà il suo trasferimento.
Aggiornamenti
