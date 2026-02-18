Non è che ci fossero soverchie illusioni: la Narnese quando gioca fuori casa diventa un’altra squadra, quasi pusillanime. E così è stato anche nella gara d’andata degli spareggi di Coppa, che la Narnese ha giocato nellle Marche a Montecchio. La squadra di casa ha strapazzato i rossoblù di Defendi vincendo per 4 a 1 mettendo seriamente le mani sul secondo turno. In definitiva non c’è stata mai partita: già al 24’ i marchigiani erano in vantaggio. E poi senza storia. Un sussulto quando Colangelo era riuscito a fare il 3 a 1 ma alla fine il poker del Montecchio è stato imperioso.

Non sembra esserci speranza per il ritorno anche se a Narni i rossoblù hanno fatto sempre grandi gare. E comunque, forse, la squadra cercherà di riposare le forze per il finale di campionato, che non va mai dimenticato, la vede in piena zona playout.

Comunque, il ritorno mercoledì prossimo al San Girolamo.

Montecchio: Cerretani; Fabbri, Nobili, Procacci, Notariale (85’ Dominici); Carta, Magnarelli, Torelli (65’ Romualdi); Buonavoglia (92’ Baglivo), Rivi (60’ Bardeggia), Sollaku (75’ Peroni). All.: Magi.

Narnese: Bracai; Mora, E. Rossi, Rodriguez (19’ Leone), Pinsaglia; Aldrovandi, Manni (65’ Fontana), Martini; Colangelo; Basili (58’ Principi), Perotti (75’ Perugini). All.: Defendi.

Arbitro: Laudadio di Matera

Gol: 24′ Torelli, 55′ Sollaku, 62’ Buonavoglia, 78′ Colangelo, 92’ Bardeggia.