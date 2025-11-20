Era il classico “Ponte Morandi” quello che attraversa il Nera a Montoro per collegare strade nazionali a zona industriale. Dopo i fatti di Genova tutti l’hanno guardato con un certo sospetto ed ogni vibrazione, e ne faceva, il pensiero andava in Liguria. Era ovviamente tutta suggestione perchè il ponte era sicuro. Adesso molto di più perchè, coi lavori attuali che sono terminati, si è consolidata la struttura ed inserendovi un sistema di monitoraggio d’ultima generazione, un sistema wireless che in tempo reale spiega la salute del manufatto, che era di proprietà di Italeaf e che ora è diventato del Comune. Il Sindaco Lorenzo Lucarelli: “Riqualificazione necessaria per la strategicità dell’opera”.