La notizia va presa con le molle perché per tanti anni, decenni, le buone nuove si sono alternate a quelle negative. Però adesso pare che il Lazio abbia deciso che Interporto di Orte si debba completare e per questo ha stanziato ben ventinove milioni di euro.

E’ vero che Orte si trova nel Lazio ma l’idea, ed anche la partecipazione azionaria, prevedeva e prevede la presenza pure della Regione Umbria e dei Comuni di Terni e Narni, tutto questo perché nei momenti della sua prima fondazione, l’Umbria, che aveva terreno e idee, non voleva fare il cammino da sola associandosi proprio al Lazio, perchè lo riteneva più decisivo. Le faide politiche laziali, i continui cambi di maggioranza, sono state le cause del ritardo trentennale. Insomma, il Centro Intermodale che già adesso ha una forma definita, per qualche tipo di merce già funziona.

Però il Lazio vuole farne un vero hub Logistico Nazionale. E sarà facile perché a una cinquantina di chilometri c’è il più grande mercato d’Italia, Roma. Ora il protocollo d’intesa con la Regione Lazio e qui ventinove milioni che sembrano essere determinanti, il tutto insieme al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)

A fare proprio i conti col pallottoliere l’Interporto potrebbe realizzare almeno duemila posti di lavoro nella logistica avanzata, un beneficio che sembra possa risolvere tanti problemi occupazionali di Orte ma anche di Narni.

I lavori più importanti saranno indirizzati alla costruzione di un’asta ferroviaria di almeno di 1.200 metri che è quella che necessita per raggiungere gli standard di sicurezza dopo il decreto “Viareggio”. E poi quattro binari da 750 metri conformi agli standard internazionali. Tutte le tratte saranno elettrificate. I tecnici dell’Interporto calcolano che ci sarà una movimentazione di almeno 3500 tonnellate al giorno, che lo porranno tra i primi in Italia.

I

l nuovo cronoprogramma prevede addirittura la fine dei lavori per il 2026. Trattandosi dell’Interporto di Orte sarà necessario una buona approssimazione. La notizia è stata ripresa da tutti gli organi di informazione del viterbese.